Beşiktaş Safi Çimento, final serisine önde başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento, final serisine önde başladı
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20 Mayıs 2024 23:17
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakadan 37-36 galip ayrılarak final turunda 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun ikinci müsabakası, 22 Mayıs'ta siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak.

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