Beşiktaş, Redmond transferinde sona geldi

Beşiktaş, transferin bitmesine sayılı saatler kala Nathan Redmond'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için İngiliz ekibi ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti ve imza için sona geldi.



Beşiktaş, İngiliz oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak katacak. Siyah-beyazlılar, Southampton ve Göztepe'nin sahipleri aynı olduğu için, anlaşmaya göre iki futbolcusunu İzmir ekibine kiralık olarak gönderecek. Bu isimlerin de Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olduğu belirtildi.



İngiliz basını, Nathan Redmond ile Beşiktaş dışında, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini öne sürmüştü.



Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 6 asitlik bir performans sergiledi.





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