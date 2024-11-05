Beşiktaş, Rashica'yı riske atmayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Kosovalı yıldız Milot Rashica'nın 10 Kasım Pazar günü olan Başakşehir maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Rashica'yı riske atmayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2024 09:17
Son güncelleme 05 Kasım 2024 09:20
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncusu Milot Rashica'nın 6 Kasım Çarşamba günü Avrupa'da oynanacak Malmö maçında riske atılmaması bekleniyor.

YOĞUN TEDAVİ GÖRECEK

Sakatlığı süren tecrübeli oyuncunun, 10 Kasım Pazar günü olan Başakşehir kaşılaşmasında yetiştirilmesi planlanıyor.

Kosovalı kanat oyuncusunun, Başakşehir müsabakasına kadar yoğun tedavi görmeye devam edeceği ve hafta sonuna kadar sağlığına kavuşmasının beklendiği ifade edildi. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery