Beşiktaş, Rashica'yı riske atmayacak

Sakatlığı süren tecrübeli oyuncunun, 10 Kasım Pazar günü olan Başakşehir kaşılaşmasında yetiştirilmesi planlanıyor.



Kosovalı kanat oyuncusunun, Başakşehir müsabakasına kadar yoğun tedavi görmeye devam edeceği ve hafta sonuna kadar sağlığına kavuşmasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş 'ın 28 yaşındaki oyuncusu Milot Rashica'nın 6 Kasım Çarşamba günü Avrupa'da oynanacak Malmö maçında riske atılmaması bekleniyor.