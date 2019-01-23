Beşiktaş, Quaresma için teklifi beğenmedi

Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen Ricardo Quaresma, başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya gelecek ve son kararını bu görüşme sonrası verecek. Teknik direktör Şenol Güneş ise Portekizli yıldızın sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor. 35 yaşındaki futbolcuya yetiştiği kulüp olan Porto'dan bir teklif geldiği ancak önerilen bonservis bedelinin düşük olduğu aktarıldı. Yönetimin bu paraya takımın en önemli yıldızını satması beklenmiyor.Bu sezon ligde 15 maçta 2 gol, 9 asist; Avrupa'da ise 8 maçta 1 gol, 3 asistle toplam 23 maçta 3 gol, 12 asistlik bir performans sergileyen Quaresma'ya, "Şampiyon olalım öyle git" denilecek. Q7'nin kalması durumunda kanat transferi yapmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sağ bek alarak ara transfere son noktayı koymak istiyor. Yıldız futbolcunun veda etmesi halinde ise Schalke 04'ün Ukraynalı yıldızı Konoplyanka için yürütülen görüşmeler hız kazanacak.Geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma, uzmanlık alanı olan "trivela"nın püf noktalarını paylaştı. Siyah-Beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Trivela Nedir, Nasıl Atılır?" başlıklı videoda Q7, "Kaleci hiçbir zaman nereye vuracağımı bilemez. Oraya bakıp buraya vurabilirim" diyerek hünerlerini konuşturdu. Ayrılması gündeme gelen bir ismin videosunu paylaşılması, "Resmi açıklama gibi paylaşım. Quaresma kalıyor" şeklinde yorumlandı.