Beşiktaş, Origi'de ısrarcı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopsa da Şenol Güneş yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen Beşiktaş, kadro kalitesini daha da artırarak gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak istiyor.



Siyah-Beyazlılar, golcü arayışında gözünü Milan'ın 28 yaşındaki Belçikalı golcüsü Divock Origi'ye çevirdi. Şenol Güneş'in de onayıyla Origi harekatına başlayan Kara Kartal, 1.89 boyundaki yıldız golcü için yoğun çaba sarf ediyor. İtalyan basını, Beşiktaş'la birlikte G.Saray ve İngiliz ekiplerinden West Ham'ın da oyuncuyu istediğini belirtirken, Beşiktaş'ın çok daha ısrarcı olduğuna vurgu yapıldı



WEST HAM KAFA KARIŞTIRDI



İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Milan'la 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Origi, Türkiye'ye sıcak bakıyor. Fakat, transfer yarışında West Ham United'ın devreye girmesi oyuncunun kafasını karıştırdı. Çizme basınında yer alan haberlerde şu ifadelere yer verildi: "Divock Origi, Türkiye'den gelen tekliflerle ilgileniyor. Ama Premier Lig'de oynamak da cazip geliyor. Belçikalı milli oyuncu, Türkiye'den birçok takımın dikkatini çekti. G.Saray ve özellikle Beşiktaş, Origi'nin müsait olup olmadığını öğrenmek için Milan'ın kapısını çaldı. Fakat oyuncuya West Ham da ilgili."



AVRUPA BELİRLEYİCİ OLABİLİR



İddialara göre; Beşiktaş'ın Divock Origi transferindeki rakipleri Galatasaray ve İngiliz ekibi West Ham United. Oyuncuyu ikna etmek isteyen Kara Kartal, Avrupa kupalarında oynama garantisi veremediği için transferde bir hayli zorlanıyor. UEFA Konferans Finali'nde 7 Haziran'da İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak olan West Ham United, galip gelmesi durumunda gelecek sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılım hakkı da kazanabilir. Siyah-Beyazlılar'ın da bu sonuçla birlikte transferde işi zorlaşabilir. Bu sezon Milan formasıyla toplamda 36 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Divock Origi için görüşmeler sürüyor.



