UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaştı. Aspmyra Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bodo 37. dakikada Zinckernagel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 43. dakikada Björtuft ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Bodo/Glimt 2-1 kazandı.
5 KEZ KARŞILAŞTI
Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede Bodo 3 galibiyet aldı. 1 kez Beşiktaş kazanırken, 1 maç da berabere bitti.
Maccabi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş, üst üste ikinci kez yenildi ve ligde mağlubiyet sayısını 4'e çıkardı. 3. galibiyetini alan Bodo, ilk 8 umutlarını sürdürdü.
Bodo/Glimt bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Beşiktaş ise 6 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, 22 Ocak 2025'te Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bodo/Glimt ise 23 Ocak'ta Maccabi ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Kaleyi Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'nu emanet eden Topraktepe, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yenine Bahtiyor Zaynutdinov'a forma verdi.
Özel sebepler nedeniyle Norveç'e getirilmeyen Milot Rashica'nın yokluğunda Onur Bulut'a şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ciro Immobile'nin yerine de Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Topraktepe, orta sahada yedeğe çektiği Salih Uçan'ın yerine ise Cher Ndour'a şans tanıdı.
Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.
YEDEKTE 6 GENÇ FUTBOLCU
Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun gelen Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı.
Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.
ZAYNUTDİNOV'DAN BİR İLK!
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Taraftarlar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu.
Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
BEŞİKTAŞ GEDSON İLE ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, aradığı golü 21. dakikada buldu. Sol kanatta topu alan Zaynutdinov, arka direğe çok iyi ortaladı. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Gedson, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
BODO 37'DE YANIT VERDİ!
Beşiktaş golü attıktan sonra Bodo/Glimt'in ataklarına mani olamadı. Ev sahibi ekip, yediği golden sonra üst üste ataklar yakaladı. Bodo aradığı golü 37. dakikada buldu. Ersin'in elle başlattığı oyunda Björkan araya girdi. Onun sol çaprazdan içeri çevirdiği topa Zinckernagel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
KONUK EKİP 2-1 ÖNE GEÇTİ!
Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçta 43. dakikada 2-1 öne geçti. Zinckernagel'in soldan kullandığı köşe vuruşu karambolde Björtuft'un önüne düştü. Onun sol ayağıyla gelişine vuruşu ağlarla buluştu.
İlk yarıda başka gol çıkmadı Beşiktaş devreye 2-1 geride girdi.
SEMİH'TEN BİR ŞUT...
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih, sol ayağıyla kaleyi düşündü. Bodo savunmasından çok kritik bir müdahale geldi.
GEDSON, KALECİYİ GEÇEMEDİ!
Beşiktaş beraberlik golü için yüklendi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Zaynutdinov'un pasıyla topu alan Gedson, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı. Bu vuruşta top kaleci Haikin'de kaldı.
SEMİH KILIÇSOY'UN VURUŞU DIŞARDA!
Beşiktaş, 76. dakikada Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştı. Onur'un pasıyla sağ çaprazda topu alan Semih, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Maçın son bölümünde net bir gol pozisyonu olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına şişirdiği topa Emirhan Topçu kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Onur Bulut ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
26. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top, son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip skoru 1-1 yaptı. Ersin Destanoğlu'nun oyun başlatırken attığı topu kapan Bjorkan'ın soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
44. dakikada Bodo/Glimt 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinckernagel'in şutunda, top üstten dışarı gitti.
76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
85. dakikada Maatta'nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Saltnes'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
89. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Stat: Aspmyra
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Dk. 71 Fet), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Dk. 80 Maatta), Hogh (Dk. 80 Helmersen), Hauge
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati (Dk. 64 Muçi), Ndour (Dk. 64 Salih Uçan), Onur Bulut (Dk. 76 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 37 Zinckernagel, Dk. 44 Bjortuft (Bodo/Glimt)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ndour, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 70 Evjen (Bodo/Glimt)
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bodo 37. dakikada Zinckernagel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 43. dakikada Björtuft ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Bodo/Glimt 2-1 kazandı.
5 KEZ KARŞILAŞTI
Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede Bodo 3 galibiyet aldı. 1 kez Beşiktaş kazanırken, 1 maç da berabere bitti.
Maccabi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş, üst üste ikinci kez yenildi ve ligde mağlubiyet sayısını 4'e çıkardı. 3. galibiyetini alan Bodo, ilk 8 umutlarını sürdürdü.
Bodo/Glimt bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Beşiktaş ise 6 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, 22 Ocak 2025'te Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bodo/Glimt ise 23 Ocak'ta Maccabi ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Kaleyi Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'nu emanet eden Topraktepe, sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yenine Bahtiyor Zaynutdinov'a forma verdi.
Özel sebepler nedeniyle Norveç'e getirilmeyen Milot Rashica'nın yokluğunda Onur Bulut'a şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ciro Immobile'nin yerine de Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Topraktepe, orta sahada yedeğe çektiği Salih Uçan'ın yerine ise Cher Ndour'a şans tanıdı.
Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Bahtiyor Zaynutdinov, Al Musrati, Cher Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy 11'yle çıktı.
YEDEKTE 6 GENÇ FUTBOLCU
Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun gelen Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı.
Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.
ZAYNUTDİNOV'DAN BİR İLK!
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Taraftarlar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu.
Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
BEŞİKTAŞ GEDSON İLE ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, aradığı golü 21. dakikada buldu. Sol kanatta topu alan Zaynutdinov, arka direğe çok iyi ortaladı. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Gedson, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
BODO 37'DE YANIT VERDİ!
Beşiktaş golü attıktan sonra Bodo/Glimt'in ataklarına mani olamadı. Ev sahibi ekip, yediği golden sonra üst üste ataklar yakaladı. Bodo aradığı golü 37. dakikada buldu. Ersin'in elle başlattığı oyunda Björkan araya girdi. Onun sol çaprazdan içeri çevirdiği topa Zinckernagel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
KONUK EKİP 2-1 ÖNE GEÇTİ!
Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçta 43. dakikada 2-1 öne geçti. Zinckernagel'in soldan kullandığı köşe vuruşu karambolde Björtuft'un önüne düştü. Onun sol ayağıyla gelişine vuruşu ağlarla buluştu.
İlk yarıda başka gol çıkmadı Beşiktaş devreye 2-1 geride girdi.
SEMİH'TEN BİR ŞUT...
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih, sol ayağıyla kaleyi düşündü. Bodo savunmasından çok kritik bir müdahale geldi.
GEDSON, KALECİYİ GEÇEMEDİ!
Beşiktaş beraberlik golü için yüklendi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Zaynutdinov'un pasıyla topu alan Gedson, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı. Bu vuruşta top kaleci Haikin'de kaldı.
SEMİH KILIÇSOY'UN VURUŞU DIŞARDA!
Beşiktaş, 76. dakikada Semih Kılıçsoy ile gole yaklaştı. Onur'un pasıyla sağ çaprazda topu alan Semih, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Maçın son bölümünde net bir gol pozisyonu olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına şişirdiği topa Emirhan Topçu kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Onur Bulut ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
26. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top, son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip skoru 1-1 yaptı. Ersin Destanoğlu'nun oyun başlatırken attığı topu kapan Bjorkan'ın soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
44. dakikada Bodo/Glimt 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinckernagel'in şutunda, top üstten dışarı gitti.
76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
85. dakikada Maatta'nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Saltnes'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
89. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Stat: Aspmyra
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Dk. 71 Fet), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Dk. 80 Maatta), Hogh (Dk. 80 Helmersen), Hauge
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati (Dk. 64 Muçi), Ndour (Dk. 64 Salih Uçan), Onur Bulut (Dk. 76 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 37 Zinckernagel, Dk. 44 Bjortuft (Bodo/Glimt)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ndour, Dk. 67 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 70 Evjen (Bodo/Glimt)