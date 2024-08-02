Beşiktaş, Ndour'u bitiriyor!

Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen orta saha Cher Ndour'un transferinde büyük mesafe kaydetti. Transfer için son sözü Ndour söyleyecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş, Ndour'u bitiriyor!
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02 Ağustos 2024 08:46
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 08:51
Beşiktaş'ta yabancı oyuncular gönderilmeye başlayınca transferde de hareketlilik arttı.

HASAN ARAT DEVREDE

Siyah beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen Cher Ndour'u kadrosuna katmaya yaklaştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesindeki görevinden dolayı Paris'teki olimpiyat oyunlarını yerinde takip eden Başkan Hasan Arat bu transfer için devrede.

OPSİYONLU KİRALAMA

Siyah beyazlıların patronu yakın arkadaşı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yaptığı görüşmede önemli mesafe katetti. Al-Khelaifi kiralama isteğini kabul etti ancak son kararı oyuncunun vereceğini söyledi. Ndour eğer Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse, siyah beyazlılar 20 yaşındaki ön liberoyu orta sahayı opsiyonuyla kiralayacak.

Cher Ndour geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giymişti. Senegal asıllı İtalyan orta sahanın aktüel piyasa değeri 4 milyon avro.

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