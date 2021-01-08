Beşiktaş, Larin için büyük bonservis bekliyor

Beşiktaş, sezon başında Cyle Larin için gelen teklifleri yetersiz bularak geri çevirmiş, teknik heyetle birlikte takımda kalması yönünde karar alınmıştı. Siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu performans sonrası 24 yaşındaki futbolcudan mali olarak büyük bir beklenti içerisine girdi. 10'u lig olmak üzere toplamda 12 kez ağları sarsan Kanadalı forveti ara transferde satmayı düşünmeyen yönetim, bu planı sezon sonunda hayata geçirecek.Beşiktaşlı idareciler,ifadelerini kullandı."Lig çok uzun. Daha önümüzde oynanmamış çok maç var. Aynı zamanda maç takvimi de yoğun. Bu süreç aynı şekilde devam edecek. O yüzden takım içinde etkili bir rekabete her zaman ihtiyaç olur. Mandzukic, önemli ve kariyeri tartışılmayacak bir oyuncu. Kağıt üzerinde hiçbir şüphe barındıracak bir oyuncu da değil. Maddi imkanlarda anlaşma sağlanırsa alınması çok büyük fayda sağlar."