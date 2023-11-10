Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.
Tüpraş Stadı'nda bulunan Beşiktaş Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Tüpraş Stadı'nda bulunan Beşiktaş Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU