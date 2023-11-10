Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Beşiktaş, vefatının 85. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 12:18
Son güncelleme 10 Kasım 2023 12:24
Beşiktaş Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

Tüpraş Stadı'nda bulunan Beşiktaş Müzesi'nin önünde gerçekleştirilen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery