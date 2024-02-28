Beşiktaş - Konyaspor: 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Konyaspor: 11'ler
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28 Şubat 2024 19:37
Son güncelleme 28 Şubat 2024 19:48
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak, VAR Hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.

11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar Colley, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muçi, Semih

Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus, Oğulcan, Muhammet.



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Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.


KAZANANIN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Turu geçen ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.

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