Beşiktaş, Konya maçını iple çekiyor!

Son beş maçta sadece iki defa fileleri havalandırabilen Beşiktaş, Konyaspor'a akın akın hücum edecek…
İPLE ÇEKİYORLAR
Beşiktaş'ta sakatlıklar düzeldi, Aboubakar takıma döndü ve artık gol yollarındaki formsuzluğa sıra geldi. Son beş maçta rakip fileleri sadece iki defa havalandırabilen siyah beyazlılar yarın akşam oynanacak Konyaspor maçını iple çekiyor. Teknik Direktör Fernando Santos hafta boyunca daha hücumcu bir oyuncu kurgusu üzerinde çalıştı. Ayrıca forvet oyuncularına da özel çalışmalar yaptıran Portekizli teknik adam, farklı bir galibiyetle taraftarla barışmayı amaçlıyor.
ABOUBAKAR İSTEKLİ
Konyaspor'un paslaşma verilerinde de son sıralarda olması Santos'un iştahını kabartmış durumda. Portekizli teknik adamın, orta saha tercihlerinin de pas yapabilen ve hücuma yönelik oyunculardan olacağı öğrenildi. Öte yandan santrforda kimin oynayacağı da merak konusu. Aboubakar teknik ekibe oynamak istediğini iletti. Cenk Tosun da antrenmanlardaki en hırslı ve istekli isim olarak göze çarptı. Santos'un kimi oynatacağına henüz karar vermediği öğrenildi.
İKİ MÜJDE DAHA
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sakat oyuncuların dönmesi de takımdaki moralleri artırdı. Ghezzal ve Salih Uçan son yapılan çalışmaya katıldı.
İPLE ÇEKİYORLAR
Beşiktaş'ta sakatlıklar düzeldi, Aboubakar takıma döndü ve artık gol yollarındaki formsuzluğa sıra geldi. Son beş maçta rakip fileleri sadece iki defa havalandırabilen siyah beyazlılar yarın akşam oynanacak Konyaspor maçını iple çekiyor. Teknik Direktör Fernando Santos hafta boyunca daha hücumcu bir oyuncu kurgusu üzerinde çalıştı. Ayrıca forvet oyuncularına da özel çalışmalar yaptıran Portekizli teknik adam, farklı bir galibiyetle taraftarla barışmayı amaçlıyor.
ABOUBAKAR İSTEKLİ
Konyaspor'un paslaşma verilerinde de son sıralarda olması Santos'un iştahını kabartmış durumda. Portekizli teknik adamın, orta saha tercihlerinin de pas yapabilen ve hücuma yönelik oyunculardan olacağı öğrenildi. Öte yandan santrforda kimin oynayacağı da merak konusu. Aboubakar teknik ekibe oynamak istediğini iletti. Cenk Tosun da antrenmanlardaki en hırslı ve istekli isim olarak göze çarptı. Santos'un kimi oynatacağına henüz karar vermediği öğrenildi.
İKİ MÜJDE DAHA
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sakat oyuncuların dönmesi de takımdaki moralleri artırdı. Ghezzal ve Salih Uçan son yapılan çalışmaya katıldı.