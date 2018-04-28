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Beşiktaş, Karşıyaka'yı zora soktu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi ve 14 sayı farkla galip geldi.

Kaynak: AA
Beşiktaş, Karşıyaka'yı zora soktu
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28 Nisan 2018 16:12
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı 77-63 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 18. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Mücadeleye üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan 5. dakikayı 9-8 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyot, 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe iki takım da karşılıklı top kayıplarıyla başlarken, boyalı alanda sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 17. dakikaya 29-26 önde girdi. Oyunda üstünlüğü eline alan Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Semih Erden'in basketleriyle ilk yarıyı 37-35 önde tamamladı.

İkinci yarıya hücumda tempolu başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in orta mesafeli basketiyle Pınar Karşıyaka karşısında 27. dakikaya 50-42 üstün girdi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertliği artıran siyah-beyazlılar, Semih Erden ve Strawberry'nin etkili oyunuyla final periyoduna 12 sayı önde gitti: 57-45.

Beşiktaş Sompo Japan, hücumda top kayıpları yapan Pınar Karşıyaka önünde 33. dakikada farkı 12 sayıya (63-51) çıkardı. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 77-63 kazandı.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı pivot Juan Palacios, yaklaşık üç ay sonra sahalara döndü. Palacios, 4 dakika 37 saniye süre alırken, sayı üretemedi.

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