Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Vodafone Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Fatih Karagümrük, 33. dakikada Colin Kazım ile öne geçerken, Beşiktaş, bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.



Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren çalışmalarına Antalya kampında devam edecek.













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