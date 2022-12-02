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Beşiktaş, Karagümrük ile yenişemedi!

Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Karagümrük ile yenişemedi!
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02 Aralık 2022 20:49
Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 33. dakikada Colin Kazım ile öne geçerken, Beşiktaş, bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.

Beşiktaş, 5 Aralık'tan itibaren çalışmalarına Antalya kampında devam edecek.

 

 

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