Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Glory Johnson'ı transfer etti

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Karadağlı oyuncu Glory Johnson'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Glory Johnson'ı transfer etti
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16 Kasım 2021 15:35
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Karadağlı oyuncu Glory Johnson'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Glory Johnson, 2018-2019 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.


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