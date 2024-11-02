Beşiktaş Kadın Basketbol, deplasmanda mağlup

Beşiktaş, Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Danilo's Pizza'ya 83-75 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Kadın Basketbol, deplasmanda mağlup
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02 Kasım 2024 17:51
Son güncelleme 02 Kasım 2024 18:52
Beşiktaş, Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Danilo's Pizza ile karşı karşıya geldi. 

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar, 83-75 yenildi.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Sami İrek, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Danilos Pizza: Henderson 25, Gizem Mürüvet Uca 5, Hande Çelebi 2, Deniz Aygül 2, Ferda Yıldız 3, Nihal Güngör Yıldırım 2, Mompremier 11, Palenikova 20, Walker 13, Aysude Torcu

Beşiktaş: Hillsman 22, Lazic 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Fagbenle 24, Elif Bayram 4, Ceyda Conker, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 19-19

Devre: 33-45

3. Periyot: 57-63

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