Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kardeşini istiyor!

Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlerle de sözleşme imzalamak istiyor.
Siyah-beyazlılar, Türkiye U18 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan için oyuncunun menajerinden bilgi alırken, önümüzdeki günlerde bu transferde somut adımların atılması bekleniyor.
FORMA GİYDİĞİ MEVKİLER
Schalke'nin U19 Takımı'nda forma giyen Mertcan Ayhan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Orijinal mevkisi stoper olan Mertcan Ayhan, sağ bek ve ön libero da da forma giyebiliyor.
Siyah-beyazlılar, Türkiye U18 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.
BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan için oyuncunun menajerinden bilgi alırken, önümüzdeki günlerde bu transferde somut adımların atılması bekleniyor.
FORMA GİYDİĞİ MEVKİLER
Schalke'nin U19 Takımı'nda forma giyen Mertcan Ayhan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Orijinal mevkisi stoper olan Mertcan Ayhan, sağ bek ve ön libero da da forma giyebiliyor.