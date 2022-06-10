Beşiktaş, Jackson Muleka için devrede

Beşiktaş, Jackson Muleka için de temaslara başladı. Siyah beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması ile 12 gol atan Kongolu forveti bonservisi ile transfer etmek istiyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Jackson Muleka için devrede
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10 Haziran 2022 14:33
Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.

Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor. Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak.

Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.



SÜPER LİG'DE 14 MAÇTA 16 GOLLÜK ETKİ

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Cenk Tosun, Alexander Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için de temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, 27 Haziran'da başlayavak yeni sezon hazırlıkları öncesi en az 1 forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

 
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