EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı

Takım Maç G B M A Y AV Puan Türkiye 1 1 0 0 3 1 2 3 Portekiz 1 1 0 0 2 1 1 3 Çekya 1 0 0 1 1 2 -1 0 Gürcistan 1 0 0 1 1 3 -2 0

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Türkiye ile Gürcistan ve Portekiz ile Çekya karşılaştı.Grubun ilk maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Gürcistan'ın tek golünü Georges Mikautadze kaydetti.Günün ikinci maçında ise Portekiz ile Çekya, Leipzig Stadı'nda kozlarını paylaştı. Portekiz, Robin Hranac'ın kendi kalesine ve Francisco Conceiçao'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Çekya'nın golünü Lukas Provod attı.F Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:F Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı)19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Dortmund Stadı)