Beşiktaş'ın sezon başına 6 milyon Euro maaşla 3 yıllığına renklerine kattığı Rafa Silva, Türkiye kariyerine fırtına gibi başladı.
Portekizli oyuncu, Siyah-beyazlı takımın hücum gücünü bir üst seviyeye çıkarırken forma giydiği dört maçta da skora katkı yapmayı başardı.
''BU TAKIMIN LİDERİ BENİM''
31 yaşındaki yıldız, Süper Kupa finalindeki 5-0'lık Galatasaray zaferinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi, futboluyla da "Bu takımın hücumdaki lideri benim" mesajı verdi. Rafa Silva, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Samsunspor ve 4-2'lik galibiyetle sonuçlanan Antalyaspor maçlarında da ağları birer kez sarstı. Tecrübeli isim son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada şık bir asist yaptı. Böylece 4 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.
Skora yaptığı katkı kadar sahadaki savaşçı kimliği ile de kısa süre içerisinde saygı uyandırmayı başardı. Kariyeri boyunca ilk kez Portekiz dışında bir ligde forma giyen Rafa Silva, Siyah-beyazlı tribünlerin sevgilisi haline geldi.
Portekizli oyuncu, Siyah-beyazlı takımın hücum gücünü bir üst seviyeye çıkarırken forma giydiği dört maçta da skora katkı yapmayı başardı.
''BU TAKIMIN LİDERİ BENİM''
31 yaşındaki yıldız, Süper Kupa finalindeki 5-0'lık Galatasaray zaferinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi, futboluyla da "Bu takımın hücumdaki lideri benim" mesajı verdi. Rafa Silva, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Samsunspor ve 4-2'lik galibiyetle sonuçlanan Antalyaspor maçlarında da ağları birer kez sarstı. Tecrübeli isim son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada şık bir asist yaptı. Böylece 4 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.
Skora yaptığı katkı kadar sahadaki savaşçı kimliği ile de kısa süre içerisinde saygı uyandırmayı başardı. Kariyeri boyunca ilk kez Portekiz dışında bir ligde forma giyen Rafa Silva, Siyah-beyazlı tribünlerin sevgilisi haline geldi.
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