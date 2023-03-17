Beşiktaş'ın yeni hedefi Van den Boomen!

Beşiktaş, haziranda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Van den Boomen!
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17 Mart 2023 12:50
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Siyah- Beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fransa'da Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu yüzden Beşiktaş piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan orta saha oyuncusu için bonservis ücreti de ödemeyecek. Ancak bir miktar imza parası ödemesinin söz konusu olduğu iddia ediliyor.

3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Hollandalı futbolcunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında. Kulübüyle sözleşme uzatmayan 27 yaşında ve 1.88 boyundaki Van den Boomen merkez orta saha dışında 10 numara ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Van den Boomen 25 kez Hollanda Milli Takım'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

GÜNEŞ'TEN GENÇLİK PLANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 17 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy'u santrfordaki ilk alternatif durumuna getirmeyi planlıyor. Sezon sonuna kadar Cenk ve Aboubakar'ı birlikte oynatmaktan vazgeçmeyecek Şenol Güneş, genç Semih'i 1. yedek olarak kullanacak.  

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