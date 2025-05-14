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Beşiktaş'ın yeni hedefi Tolgahan Şahin!

Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin ile ilgileniyor.

calendar 14 Mayıs 2025 18:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni hedefi Tolgahan Şahin!
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Beşiktaş, Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin için harekete geçti.

Salzburger Nachrichten'de yer alan habere göre, Liefering forması giyen Tolgahan Şahin'in bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN İLGİ

Tolgahan Şahin ile Avusturya'dan bazı takımların ilgilendiği, genç oyuncuya Türkiye'den de ilgi olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

20 yaşındaki futbolcu ile Türkiye'den Beşiktaş, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ilgisi olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu takımlar arasından Beşiktaş'ın genç futbolcu için temaslarının olduğu ve görüşmelere başladığı yazıldı. Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ise henüz genç oyuncu için somut bir hamlelerin olmadığı ifade edildi.

Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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