Beşiktaş'ın yeni hedefi Tolgahan Şahin!

Beşiktaş, Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin için harekete geçti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Salzburger Nachrichten'de yer alan habere göre, Liefering forması giyen Tolgahan Şahin'in bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEN İLGİ
Tolgahan Şahin ile Avusturya'dan bazı takımların ilgilendiği, genç oyuncuya Türkiye'den de ilgi olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
20 yaşındaki futbolcu ile Türkiye'den Beşiktaş, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ilgisi olduğu kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu takımlar arasından Beşiktaş'ın genç futbolcu için temaslarının olduğu ve görüşmelere başladığı yazıldı. Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ise henüz genç oyuncu için somut bir hamlelerin olmadığı ifade edildi.
Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Salzburger Nachrichten'de yer alan habere göre, Liefering forması giyen Tolgahan Şahin'in bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEN İLGİ
Tolgahan Şahin ile Avusturya'dan bazı takımların ilgilendiği, genç oyuncuya Türkiye'den de ilgi olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
20 yaşındaki futbolcu ile Türkiye'den Beşiktaş, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ilgisi olduğu kaydedildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu takımlar arasından Beşiktaş'ın genç futbolcu için temaslarının olduğu ve görüşmelere başladığı yazıldı. Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ise henüz genç oyuncu için somut bir hamlelerin olmadığı ifade edildi.
Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.