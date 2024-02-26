Beşiktaş'ın yeni duvarı Al-Musrati!

Beşiktaş'ın devre arasında Braga'dan aldığı Al Musrati, Konyaspor maçından sonra İstanbulspor mücadelesinde de 11'deydi. Tecrübeli oyuncu, gösterdiği performansla tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni duvarı Al-Musrati!
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26 Şubat 2024 09:43
Beşiktaş'ın devre arasında Braga'dan 11 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Al-Musrati, gösterdiği performansla Beşiktaşlıları sevindirdi.

Al Musrati, Konyaspor maçından sonra İstanbulspor mücadelesinde de 11'de görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, koşu kalitesi, akıl dolu pasları, doğru pozisyon alması ve rakipleri karşısında geçilmez özelliğiyle yine klasını konuşturdu.

Siyah-beyazlı taraftar maç sonunda Libyalı oyuncuyu performansından dolayı alkışladı. 

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