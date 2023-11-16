Beşiktaş'ta 2009 yılında altyapıdan A takıma yükselen Necip Uysal şartlar ne olursa olsun oynamaya devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekipte aralıksız 15 yıldır forma giyen deneyimli futbolcu kadroya yapılan onlarca takviyeye ve teknik kadrolarda yaşanan birçok değişikliğe rağmen yerini koruyor.
Kartal'ın jokeri olan Necip Uysal geçen sezon orta sahadan stopere geçiş yaptı. Başarılı futbolcu bu sezon Daniel Amartey ve Eric Bailly'nin kadroya dahil edilmelerine karşın formayı bırakmadı. İngiltere Premier Lig'den gelen iki oyuncuyla kıyasıya forma rekabetine giren Necip, takım arkadaşlarına üstünlük sağlamayı başardı.
Yeni teknik patron Rıza Çalımbay da ilk maçında Necip Uysal'a ilk 11'de görev verdi. Kartal'ın Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu performansıyla alkış topladı. Necip Uysal bu sezon şimdiden 16 resmi karşılaşmada oynadı. Trendyol Süper Lig'de 9, Avrupa Konferans Ligi'nde 7 maçta görev yapan siyah-beyazlı futbolcu sadece 2 kez sarı kart gördü.
Kartal'da birçok kez sakatlık sorunu yaşayan yeni transfer Amartey 10 maçta oynadı. Ganalı stoper gibi sakatlıklar yüzünden düzenli oynama şansı bulamayan bir diğer yeni transfer Bailly ise yalnızca 7 müsabakada görev yaptı.
SENELİK ÜCRETİNİ YÜZDE 50 İNDİRDİ
Necip Uysal pandemi döneminde yönetimin talebi üzerine yıllık garanti ücretinde yaklaşık yüzde 50 indirim yapmıştı. 2020 yılında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu toplam 12 milyon lirayı kabul etmişti.
Necip'in bu fedakarlığından büyük memnuniyet duyan Başkan Ahmet Nur Çebi sezon başında başarılı oyuncunun yıllık ücretinde iyileştirmeye gitmişti.
Kartal'da 15. sezonunu geçiren Necip Uysal tam 433 resmi müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu rakip ağları 6 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı. Necip bu maçlarda 82 sarı kart, 9 kez de kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlı ekipte aralıksız 15 yıldır forma giyen deneyimli futbolcu kadroya yapılan onlarca takviyeye ve teknik kadrolarda yaşanan birçok değişikliğe rağmen yerini koruyor.
Kartal'ın jokeri olan Necip Uysal geçen sezon orta sahadan stopere geçiş yaptı. Başarılı futbolcu bu sezon Daniel Amartey ve Eric Bailly'nin kadroya dahil edilmelerine karşın formayı bırakmadı. İngiltere Premier Lig'den gelen iki oyuncuyla kıyasıya forma rekabetine giren Necip, takım arkadaşlarına üstünlük sağlamayı başardı.
Yeni teknik patron Rıza Çalımbay da ilk maçında Necip Uysal'a ilk 11'de görev verdi. Kartal'ın Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu performansıyla alkış topladı. Necip Uysal bu sezon şimdiden 16 resmi karşılaşmada oynadı. Trendyol Süper Lig'de 9, Avrupa Konferans Ligi'nde 7 maçta görev yapan siyah-beyazlı futbolcu sadece 2 kez sarı kart gördü.
Kartal'da birçok kez sakatlık sorunu yaşayan yeni transfer Amartey 10 maçta oynadı. Ganalı stoper gibi sakatlıklar yüzünden düzenli oynama şansı bulamayan bir diğer yeni transfer Bailly ise yalnızca 7 müsabakada görev yaptı.
SENELİK ÜCRETİNİ YÜZDE 50 İNDİRDİ
Necip Uysal pandemi döneminde yönetimin talebi üzerine yıllık garanti ücretinde yaklaşık yüzde 50 indirim yapmıştı. 2020 yılında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan deneyimli futbolcu toplam 12 milyon lirayı kabul etmişti.
Necip'in bu fedakarlığından büyük memnuniyet duyan Başkan Ahmet Nur Çebi sezon başında başarılı oyuncunun yıllık ücretinde iyileştirmeye gitmişti.
Kartal'da 15. sezonunu geçiren Necip Uysal tam 433 resmi müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu rakip ağları 6 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı. Necip bu maçlarda 82 sarı kart, 9 kez de kırmızı kart gördü.