Suudi Arabistan'da sezona iki mağlubiyetle başlayan Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro yönetime, "Talisca'ya ihtiyacım yok. Bize yeni bir 10 numara lazım" talebinde bulundu. Beşiktaş taraftarının yolunu gözlediği Anderson Talisca'nın kadro dışı bırakılmasıyla umut arttı, sosyal medya yerinden oynadı.
Al Nassr, Porto'dan Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti ve 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Arap basınında da Talisca'nın bu gelişme sonrası gözden çıkarıldığı ve Al Nassr'ın teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
10+2 MİLYON EURO GEÇERLİ
Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis+2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti. Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi. Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Spor yorumcusu Murat Özbostan, Beşiktaş'ın olası transferi hakkında yorumlarda bulundu. İşte Murat Özbostan'ın o yazısı:
ICARDI GİBİ BEŞİKTAŞ DA SPONSOR BULABİLİR
''Her transfer döneminin gözdesidir Talisca... Taraftar gaza gelir ister. Yönetim ise, "Çok pahalı nasıl alalım" der. Yine gündemde. Galatasaray ve Fenerbahçe jetleri arka arkaya indirip yıldızları kadrosuna katınca Beşiktaş taraftarı "Biz de isteriz" demeye başladı. Oysa Beşiktaş'ın süper ve istikrarlı bir kadrosu var. Herkes kadar da yıldızı.. Ama yine de taraftarı kesmiyor bu! Arka arkaya açıklamalar geliyor Beşiktaş cephesinden. Peki Talisca gelir mi? Parayı bastır gelir.. Nasıl Icardi'yi senelik 10 milyon Euro'ya aldıysa Aslan, Beşiktaş kulübü de Talisca'yı transfer edebilir. Ne yaptı Galatasaray! 3 iş adamını sponsor yaptı. Biri de başkan Dursun Özbek. Yani Beşiktaş'ta da ya yönetim kurulu sponsor olur ya da Beşiktaş'ın değerli iş adamları. Talisca'nın maaşının yarısını kulüp verir diğer yarısını da sponsor iş insanları. Böylece bir hayal gerçek olur. Hesap basit! Tabi bir de bonservis bedeli var. Artık bu yapılacak görüşmelere bağları. Mesela dünya yıldızı Hakim Ziyech'i Galatasaray bonservis ödemeden aldı. Beşiktaş da bunu başarabilir. 10 numara Beşiktaş'a lazımken Talisca da ilaç gibi gelir, taraftarın hayali de gerçek olur.''
Al Nassr, Porto'dan Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti ve 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Arap basınında da Talisca'nın bu gelişme sonrası gözden çıkarıldığı ve Al Nassr'ın teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
10+2 MİLYON EURO GEÇERLİ
Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis+2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti. Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi. Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Spor yorumcusu Murat Özbostan, Beşiktaş'ın olası transferi hakkında yorumlarda bulundu. İşte Murat Özbostan'ın o yazısı:
ICARDI GİBİ BEŞİKTAŞ DA SPONSOR BULABİLİR
''Her transfer döneminin gözdesidir Talisca... Taraftar gaza gelir ister. Yönetim ise, "Çok pahalı nasıl alalım" der. Yine gündemde. Galatasaray ve Fenerbahçe jetleri arka arkaya indirip yıldızları kadrosuna katınca Beşiktaş taraftarı "Biz de isteriz" demeye başladı. Oysa Beşiktaş'ın süper ve istikrarlı bir kadrosu var. Herkes kadar da yıldızı.. Ama yine de taraftarı kesmiyor bu! Arka arkaya açıklamalar geliyor Beşiktaş cephesinden. Peki Talisca gelir mi? Parayı bastır gelir.. Nasıl Icardi'yi senelik 10 milyon Euro'ya aldıysa Aslan, Beşiktaş kulübü de Talisca'yı transfer edebilir. Ne yaptı Galatasaray! 3 iş adamını sponsor yaptı. Biri de başkan Dursun Özbek. Yani Beşiktaş'ta da ya yönetim kurulu sponsor olur ya da Beşiktaş'ın değerli iş adamları. Talisca'nın maaşının yarısını kulüp verir diğer yarısını da sponsor iş insanları. Böylece bir hayal gerçek olur. Hesap basit! Tabi bir de bonservis bedeli var. Artık bu yapılacak görüşmelere bağları. Mesela dünya yıldızı Hakim Ziyech'i Galatasaray bonservis ödemeden aldı. Beşiktaş da bunu başarabilir. 10 numara Beşiktaş'a lazımken Talisca da ilaç gibi gelir, taraftarın hayali de gerçek olur.''