Beşiktaş'ın stoperleri golleri adeta izledi

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 4-2 yenildiği maçta yediği üç golde de stoperler hatalıydı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ın stoperleri golleri adeta izledi
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28 Eylül 2023 09:21
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçta yediği üç golde de stoperin hataları vardı.

İlk golde Vincent Aboubakar'ın kaptırdığı topa Necip müdahale etmekte gecikirken, ikinci golde de bu kez Colley pozisyonunu kaybetti.

Adana ekibinin üçüncü golünde de iki stoper Emre Akbaba'yı bomboş bırakınca mavi-lacivertliler farkı iyice açtı.  

 
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