Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçta yediği üç golde de stoperin hataları vardı.
İlk golde Vincent Aboubakar'ın kaptırdığı topa Necip müdahale etmekte gecikirken, ikinci golde de bu kez Colley pozisyonunu kaybetti.
Adana ekibinin üçüncü golünde de iki stoper Emre Akbaba'yı bomboş bırakınca mavi-lacivertliler farkı iyice açtı.
İlk golde Vincent Aboubakar'ın kaptırdığı topa Necip müdahale etmekte gecikirken, ikinci golde de bu kez Colley pozisyonunu kaybetti.
Adana ekibinin üçüncü golünde de iki stoper Emre Akbaba'yı bomboş bırakınca mavi-lacivertliler farkı iyice açtı.