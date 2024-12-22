Beşiktaş'ın logosu yenilendi: Taraftar tepki gösterdi

1903'te kurulan ve Türkiye'nin en eski spor kulübü unvanını taşıyan Beşiktaş, logosunda birtakım değişikliklere gitti.
Siyah-Beyazlı kulübün eski iletişim direktörü Okay Karacan geçen günlerde kulübün logosunun değiştirildiğini açıkladı. İşte "Biz logoyu değiştirdik, açıklayamadık ya..." şeklinde serzenişte bulunarak yeniliği duyuran Karacan'ın bahsettiği değişiklikler...
1- Logo yatay olarak genişletilmiş.
2- Bayrak kısmı ve şeritler büyütülmüş.
3- Bayrak kısmının üst çaprazında bulunan uçlar, beyaz uçlarla birleştirilmiş.
4- BJK harfleri küçültülmüş; 1903 kısmı ise inceltilmiş.
Beşiktaş'ın logosunun yeni hali, resmi olarak tescil edilmediği için yalnızca BJK Super APP uygulaması ve uygulamanın sosyal medya hesaplarında kullanılıyor.
TARAFTAR KIYAMETİ KOPARDI
Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca "kayda değer" bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlı futbolseverler, logoda göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığından ve duyuru yönetiminin iyi yapılamadığından dert yanarak yönetimi topa tuttu...
Siyah-Beyazlı kulübün eski iletişim direktörü Okay Karacan geçen günlerde kulübün logosunun değiştirildiğini açıkladı. İşte "Biz logoyu değiştirdik, açıklayamadık ya..." şeklinde serzenişte bulunarak yeniliği duyuran Karacan'ın bahsettiği değişiklikler...
1- Logo yatay olarak genişletilmiş.
2- Bayrak kısmı ve şeritler büyütülmüş.
3- Bayrak kısmının üst çaprazında bulunan uçlar, beyaz uçlarla birleştirilmiş.
4- BJK harfleri küçültülmüş; 1903 kısmı ise inceltilmiş.
Beşiktaş'ın logosunun yeni hali, resmi olarak tescil edilmediği için yalnızca BJK Super APP uygulaması ve uygulamanın sosyal medya hesaplarında kullanılıyor.
TARAFTAR KIYAMETİ KOPARDI
Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca "kayda değer" bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlı futbolseverler, logoda göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığından ve duyuru yönetiminin iyi yapılamadığından dert yanarak yönetimi topa tuttu...