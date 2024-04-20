Beşiktaş'ın harika çocuğu: Ernest Muçi

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Ankaragücü maçında galibiyetin fitilini ateşleyen isim oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın harika çocuğu: Ernest Muçi
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20 Nisan 2024 10:51
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Ankaragücü karşısında nefis bir futbol ortaya koydu.

GALİBİYETİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Siyah-beyazlı ekibin hücumlarında başrol oynayan Arnavut 10 numara, 18. dakikada sahneye çıktı. Gedson Fernandes'ten aldığı pasta bekletmeden vuruşunu yapan 23 yaşındaki yıldız, kaleci Bahadır Güngör'ü çaresiz bıraktı. Nefis şutunda tam köşeden ağlarla buluşan topla Beşiktaş'ı mücadele 1-0 öne geçen taraf oldu.

Süper Lig'deki ilk golünü 27. haftada İstanbulspor ağlarına gönderen ve daha sonra Antalyaspor karşısında fileleri sarsan Muçi, Süper Lig'de 9. maçında 3. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Maç boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Muçi'nin oyunu rakamlara da yansıdı. 35 pasında yüzde 91 isabet oranı yakalayan yıldız, 3 şutunda kaleyi buldu, 2 şut pası verdi. Savunmasına da yardım eden Muçi; 1 top kapma, 1 top uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla dikkat çekti.

 

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