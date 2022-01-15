Beşiktaş'ın, evinde üst üste üçüncü galibiyeti!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde evinde üst üste üçüncü galibiyete imza attı.
Evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) maçlarında mağlup olan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek iç sahada üç maçlık seri yakaladı.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde evinde üst üste üçüncü galibiyete imza attı.
Evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) maçlarında mağlup olan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek iç sahada üç maçlık seri yakaladı.