Beşiktaş'ın, evinde üst üste üçüncü galibiyeti!

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi. Beşiktaş evinde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın, evinde üst üste üçüncü galibiyeti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 00:35
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Siyah beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde evinde üst üste üçüncü galibiyete imza attı.

Evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) maçlarında mağlup olan Beşiktaş; Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek iç sahada üç maçlık seri yakaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.