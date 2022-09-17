Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu ile yaşanan kriz, artık sona erdi. Siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağlayan Ersin Destanoğlu 11'e dönüyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?
Sözleşmesini uzatmadığı için eldivenleri 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaptıran Ersin'e yönetim 4+1 senelik sözleşme ve yıllık 500 bin euro teklifte bulundu.
ORTA NOKTADA BULUŞULDU
1 milyon euro isteyen 21 yaşındaki kaleciyle 700-800 bin euro bandında prensip anlaşması sağlanınca 'ceza' kalktı ve 11 yolu göründü.
KAZANCI MESAJI VERMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da "Ersin Destanoğlu ile görüşüyoruz. Bir problem olmaz, sözleşme uzatırız" ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?
Sözleşmesini uzatmadığı için eldivenleri 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaptıran Ersin'e yönetim 4+1 senelik sözleşme ve yıllık 500 bin euro teklifte bulundu.
ORTA NOKTADA BULUŞULDU
1 milyon euro isteyen 21 yaşındaki kaleciyle 700-800 bin euro bandında prensip anlaşması sağlanınca 'ceza' kalktı ve 11 yolu göründü.
KAZANCI MESAJI VERMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da "Ersin Destanoğlu ile görüşüyoruz. Bir problem olmaz, sözleşme uzatırız" ifadelerini kullanmıştı.