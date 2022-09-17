BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

ORTA NOKTADA BULUŞULDU

KAZANCI MESAJI VERMİŞTİ

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu ile yaşanan kriz, artık sona erdi. Siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağlayan Ersin Destanoğlu 11'e dönüyor.Sözleşmesini uzatmadığı için eldivenleri 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaptıran Ersin'e yönetim 4+1 senelik sözleşme ve yıllık 500 bin euro teklifte bulundu.1 milyon euro isteyen 21 yaşındaki kaleciyle 700-800 bin euro bandında prensip anlaşması sağlanınca 'ceza' kalktı ve 11 yolu göründü.Hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da "Ersin Destanoğlu ile görüşüyoruz. Bir problem olmaz, sözleşme uzatırız" ifadelerini kullanmıştı.