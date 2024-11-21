Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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21 Kasım 2024 20:40
Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.

Kulübün KAP'a bildirdiği rapora tıklayarak ulaşabilirsiniz
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