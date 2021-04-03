Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. maça çıkıyor

Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-0 2019-2020 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-3 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-2 2018-2019 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-2 2017-2018 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-2 Beşiktaş-Kasımpaşa 2-1 2016-2017 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-1 Beşiktaş-Kasımpaşa 4-1 2015-2016 Beşiktaş-Kasımpaşa 3-3 Kasımpaşa-Beşiktaş 2-1

Beşiktaş ile Kasımpaşa, pazar günü yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı.Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle: