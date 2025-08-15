Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın henüz 9. saniyesinde penaltı kazanan St. Patrick's, 3. dakikada Carty'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 34. dakikada McLaughlin ile konuk ekip farkı ikiye çıkardı.
Beşiktaş, ilk yarı bitmeden ceza sahasında oluşan karambol sonucu Demir Ege Tıknaz'ın golüyle 43. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı, İrlanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham ile skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Joao Mario Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, toplam skorda 7-3 üstünlük sağlayarak adını Konferans Ligi play-off etabına yazdırdı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Beşiktaş, play-off turunda Lausanne-Sport ile karşılaşacak.
İlk maç: 21 Ağustos (Deplasman)
Rövanş: 28 Ağustos (İç saha)
ST. PATRICK'S, GOLÜ ERKEN BULDU
9. saniyede maça hızlı başlayan St. Patrick's, sol kanattan yapılan ortanın ardından Beşiktaş ceza sahasında Gabriel Paulista topa eliyle müdahalesi sonrası hakem Nobre, VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti. Ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Carty, 3. dakikada topu ağlara gönderdi.
Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından arka direkte Carty topu içeriye çevirdi. Savunmada Paulista'nın dokunduğu top havalandıktan sonra kale sahası içinde McLaughlin, yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, sol kanattan Rashica'nın açtığı orta sonrası Abraham'dan seken topa Demir Ege kale sahası içi sol çaprazdan vurdu, Redmond'a da çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş 43. dakikada karşılaşmada farkı 1'e indirdi.
Mücadelenin 49. dakikasında Emirhan Topçu'nun sol kanattan içeriye çevirdiği topta Rafa Silva, topu penaltı noktasında müsait olan Abraham'a bıraktı. Abraham'ın gelişine vurduğu şutta top ağlarla buluştu. Beşiktaş, bu golle birlikte skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaş, Svensson'un sağ kanattan açtığı orta sonrasında ceza sahasın içinde topla buluşan Joao Mario ile skoru 3-2'ye getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.
St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Emirhan Topçu'nun ceza sahası sol çaprazından penaltı noktasına yaptığı ortada Rafa Silva, meşin yuvarlağı tek dokunuşla Abraham'a bıraktı. Oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-2.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Joao Mario, çaprazdan altıpasa girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
80. dakikada gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından Muçi'nin çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek (Dk. 46 Uduokhai), Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü (Dk. 64 Joao Mario), Arroyo (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Rashica, Abraham (Dk. 64 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 67 Kartal Kayra Yılmaz)
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin (Dk. 80 Grivosti), Redmond, Turner, Robinson (Dk. 56 Lennon), Baggley, Kazeem, Leavy (Dk. 56 Power), Mulraney (Dk. 67 Forrester), Carty (Dk. 56 Melia)
Goller: Dk. 3 Carty (Penaltıdan), Dk. 34 McLaughlin (St. Patrick's), Dk. 43 Demir Ege Tıknaz, Dk. 49 Abraham, Dk. 79 Joao Mario (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 87 Grivosti (St. Patrick's), Dk. 90+4 Mert Günok (Beşiktaş)
