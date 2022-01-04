Beşiktaş Icrypex, İsrail deplasmanında

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında Hapoel U-Net Holon ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex, İsrail deplasmanında
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04 Ocak 2022 14:28
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon ile karşılaşacak.

Holon kentindeki Holon Toto Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

H Grubu'nda 6 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, 3. olarak son 16 turuna kalabilmek için play-in oynama hakkı elde etti. Hapoel U-Net Holon ise G Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. tamamladı.

İki maç üzerinden yapılacak play-in turunu geçen takım, adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayacak takım, mücadelesine Galatasaray Nef'in de yer aldığı I Grubu'nda devam edecek.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.


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