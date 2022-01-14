Beşiktaş Icrypex, Alihan Demir'i kadrosuna kattı!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Icrypex, forvet Alihan Demir'i transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex takımımız, 1996 doğumlu, 2.06 cm boyundaki Alihan Demir'i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi. Alihan Demir son olarak Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad takımında forma giydi." ifadeleri yer aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex takımımız, 1996 doğumlu, 2.06 cm boyundaki Alihan Demir'i kadrosuna katarak uzun rotasyonunu güçlendirdi. Alihan Demir son olarak Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad takımında forma giydi." ifadeleri yer aldı.