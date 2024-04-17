Beşiktaş için sürpriz iddia: Arjantin'den istiyor!

Beklentilerin altında bir sezon geçiren Beşiktaş, yeni sezonda hata yapmak istemiyor. Siyah-Beyazlılar'da Fernando Santos sonrası teknik direktör kararı merakla beklenirken yeni sezonun kadro çalışmaları da hız kazanmış durumda.
YENİ SEZON İÇİN SON İDDİA ARJANTİN'DEN
Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak da Kara Kartal'ın gündemine gelen isim Nicolas Valentini oldu.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Siyah Beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 23 yaşındaki savunmacıyı istiyor. Aralık ayında kontratı bitecek olan genç futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmek istediği bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 9 maça çıkan Valentini, 1 gol kaydetti.
YENİ SEZON İÇİN SON İDDİA ARJANTİN'DEN
Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak da Kara Kartal'ın gündemine gelen isim Nicolas Valentini oldu.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Siyah Beyazlılar, Boca Juniors forması giyen 23 yaşındaki savunmacıyı istiyor. Aralık ayında kontratı bitecek olan genç futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmek istediği bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 9 maça çıkan Valentini, 1 gol kaydetti.