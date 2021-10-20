Beşiktaş için kötü istatistik: 16'da 2!

Sporting'e 4-1 yenilen Beşiktaş, son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.



Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.



2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından çıktığı 15 maçta istediğini elde edemedi.



Sarpsborg maçının ardından 2018-2019'da Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg'u 3-2 yendi.



Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde sadece Slovan Bratislava'ya 2-1'lik skorla üstünlük kurabilen Beşiktaş, sonraki 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.



Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon iki maçın birinden berabere ayrılan ve birini yitiren Beşiktaş, bu sezon ise 3 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.





İLGİLİ VİDEO