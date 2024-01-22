Beşiktaş için İspanya'dan kanat iddiası: Curro Sanchez

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İspanyol basını, Beşiktaş'ın İspanya 2. Lig'inde Burgos forması giyen sağ bek Curro Sanchez'e teklif yaptığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için İspanya'dan kanat iddiası: Curro Sanchez
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22 Ocak 2024 13:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Estadio Deportivo'nun haberine göre; Siyah-Beyazlı takım İspanya 2. Ligi'nde Burgos forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Curro Sanchez için kulübüne resmi teklif yaptı.

Haberde "Polonya, Portekiz, Yunanistan, Azerbaycan ile Türkiye'den ve son olarak Championship'ten bir takım onun durumunu sorguladı" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon forma giydiği 23 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yaparak iyi bir sezon geçiren Curro Sanchez'in takımıyla olan sözleşmesisezon sonunda sona erecek. 

 

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