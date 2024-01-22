çalışmalarını sürdürenla ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Estadio Deportivo'nun haberine göre; Siyah-Beyazlı takım İspanya 2. Ligi'nde Burgos forması giyen 28 yaşındaki sağ bekHaberde "Polonya, Portekiz, Yunanistan, Azerbaycan ile Türkiye'den ve son olarak Championship'ten bir takım onun durumunu sorguladı" ifadeleri kullanıldı.Bu sezon forma giydiği 23 maçta 9 gol atıp, 4 de asist yaparak iyi bir sezon geçiren Curro Sanchez'in takımıyla olan sözleşmesisezon sonunda sona erecek.