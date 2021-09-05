Beşiktaş için Almanya'dan sürpriz iddia: Bouna Sarr

Miralem Pjanic takviyesiyle büyük ses getiren Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş için Almanya'dan sürpriz iddia: Bouna Sarr
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05 Eylül 2021 14:15
Bouna Sarr
Bouna Sarr
Bayern Munih
Miralem Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş için bir transfer iddiası da Almanya'dan geldi.

Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı bitirmek üzere...

29 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor.

Fransız yıldızın, Alman ekibiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.  

 

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