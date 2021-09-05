Beşiktaş için Almanya'dan sürpriz iddia: Bouna Sarr

Miralem Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş için bir transfer iddiası da Almanya'dan geldi.
Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı bitirmek üzere...
29 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor.
Fransız yıldızın, Alman ekibiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.
Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı bitirmek üzere...
29 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor.
Fransız yıldızın, Alman ekibiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.