Eski forveti Vincent Aboubakar'ı tekrar takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ın Porto'ya çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.
PEPE ARTI PARA TEKLİFİ
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Aboubakar için Pepe'yi takasta kullanacağını ve bir miktar bonservis ücreti teklif edeceğini açıkladı. Pepe'nin de eski takımı Porto'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Porto'nun da eski futbolcusu Pepe'yi transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
SEVILLA TEKLİF ARTTIRDI
Son olarak Sevilla, Kamerunlu golcü Aboubakar için 20 milyon euro teklif etmişti. İspanyol kulübü ilk olarak Porto'ya 15 milyon euro teklif ederken son teklif olarak 20 milyon euroyu gözden çıkartmıştı.
ORMAN: ''YARDIMCI OLURUZ...''
Öte yandan Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton'ın 35 yaşındaki Pepe'ye 8 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise ''Pepe Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz ona da yardımcı oluruz ama Pepe'nin ayrılmak gibi bir isteği olmadı, biz de kendisinden çok memnunuz.'' sözlerini kullanmıştı.
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PEPE ARTI PARA TEKLİFİ
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Aboubakar için Pepe'yi takasta kullanacağını ve bir miktar bonservis ücreti teklif edeceğini açıkladı. Pepe'nin de eski takımı Porto'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Porto'nun da eski futbolcusu Pepe'yi transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
SEVILLA TEKLİF ARTTIRDI
Son olarak Sevilla, Kamerunlu golcü Aboubakar için 20 milyon euro teklif etmişti. İspanyol kulübü ilk olarak Porto'ya 15 milyon euro teklif ederken son teklif olarak 20 milyon euroyu gözden çıkartmıştı.
ORMAN: ''YARDIMCI OLURUZ...''
Öte yandan Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton'ın 35 yaşındaki Pepe'ye 8 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise ''Pepe Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz ona da yardımcı oluruz ama Pepe'nin ayrılmak gibi bir isteği olmadı, biz de kendisinden çok memnunuz.'' sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın