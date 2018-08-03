Eski forveti'ı tekrar takıma kazandırmak isteyen'ın Porto'ya çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.Portekiz basını, Beşiktaş'ın Aboubakar için'yi takasta kullanacağını ve bir miktar bonservis ücreti teklif edeceğini açıkladı. Pepe'nin de eski takımı Porto'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Porto'nun da eski futbolcusu Pepe'yi transfer etmek istediği iddia ediliyordu.Son olarak Sevilla, Kamerunlu golcü Aboubakar için 20 milyon euro teklif etmişti. İspanyol kulübü ilk olarak Porto'ya 15 milyon euro teklif ederken son teklif olarak 20 milyon euroyu gözden çıkartmıştı.Öte yandan Premier Lig'e yeni yükselen Wolverhampton'ın 35 yaşındaki Pepe'ye 8 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise ''Pepe Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz ona da yardımcı oluruz ama Pepe'nin ayrılmak gibi bir isteği olmadı, biz de kendisinden çok memnunuz.'' sözlerini kullanmıştı.