Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 36-31 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, mücadeleyi 36-31 kazandı.
Ligde 20 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmadan mağlup ayrılan ev sahibi ekip ise Erkekler Süper Lig'de 13 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle haftayı kapattı.
Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, mücadeleyi 36-31 kazandı.
Ligde 20 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmadan mağlup ayrılan ev sahibi ekip ise Erkekler Süper Lig'de 13 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle haftayı kapattı.