Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü

Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Beykoz Belediyespor'a konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü
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22 Mart 2025 18:43
Son güncelleme 22 Mart 2025 18:46
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 36-31 yendi.

Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, mücadeleyi 36-31 kazandı.

Ligde 20 galibiyeti, 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan ev sahibi ekip ise Erkekler Süper Lig'de 13 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle haftayı kapattı.

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