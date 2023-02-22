Deprem felaketi sebebiyle lige verilen arayı hazırlık maçları ile sürdüren Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.



Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazanırken goller yeni transferlerin ayağından geldi.



Siyah beyazlı ekibin gollerini 43. dakikada Vincent Aboubakar, 47. dakikada Onur Bulut ve 56. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.



Eyüpspor'un golleri ise 20. dakikada Mustafa Pektemek ve 84. dakikada Olivier Thill'den geldi.



Beşiktaş, 26 Şubat Pazar günü daha önce İstanbul Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sebebiyle ertelenen maçta evinde Antalyaspor'u konuk edecek.





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