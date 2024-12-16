Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi

Beşiktaş, Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım." paylaşımını sildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi
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16 Aralık 2024 22:03
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski başkan Hasan Arat için çarpıcı bir harekete imza attı.

29 Kasım 2024'te Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım." tweeti, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından sildi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama hemen gelmedi.

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