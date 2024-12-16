Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski başkan Hasan Arat için çarpıcı bir harekete imza attı.
29 Kasım 2024'te Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım." tweeti, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından sildi.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama hemen gelmedi.
İŞTE SİLİNEN TWEET
29 Kasım 2024'te Hasan Arat için atılan "Hoşça kal Başkanım." tweeti, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından sildi.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama hemen gelmedi.
İŞTE SİLİNEN TWEET