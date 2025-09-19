Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Göztepe'ye konuk oldu.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 3-0'lık skorla kaybetti.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri dakika 4'te Juan, dakika 19'da Rhaldney ve 85 dakikada Ibrahim Sabra kaydetti.



495 GÜN SONRA İLK 11'DE

Necip Uysal, 12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından sonra ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.O tarihten bu yana ilk 11'de yer almayan Necip, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 495 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 resmi maçın tamamında gol yedi.Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusu, Göztepe karşısında mücadelenin 61. dakikasında'nın yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 3 sezon sonra Göztepe deplasmanında yeniden forma giydi. 71. dakikada David Jurasek'in yerine oyuna dahil oldu.



SERGEN YALÇIN 3 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI



Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 Süper Lig maçında yalnızca Başakşehir karşısında galibiyet alabildi. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



GÖZTEPE'DEN BİR İLK



Göztepe, 1967-1968 sezonundan sonra ilk kez sezona altı maçlık yenilmezlik serisi ile başladı.









Bu sonucun ardından Süper Lig'de 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş, 6 puanda kaldı. Göztepe, 12 puana yükseldi.



Trendyol Süper Lig'in bir sonraki maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gidecek. Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak.



SERGEN YALÇIN'IN 11'İ



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça, Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham 11 ile çıktı.



Yedek kulübesinde ise; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, yer aldı.



Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta ligde karşılaştıkları ve 2-1 yendikleri RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan ve kart cezalısı olan Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Djalo'nu yerine Paulista, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz'a forma verdi.







İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN



Beşiktaş'ın 2. dakikada merkezden gelişen atağında Tammy Abraham, sağdan ceza sahasına giren Vaclav Cerny'ye yerden pasını gönderdi. Cerny'nin sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



GÖZTEPE JUAN İLE ÖNE GEÇTİ



Göztepe'nin 4. dakikada rakip ceza sahası sol paralelinden kazandığı taç atışında ceza sahasına doğru gönderilen topa Heliton ayağıyla dokundu. Savunmanın arasından kale sahasına doğru yönelen topa Juan sağ ayağının ucuyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan filelere gitti.



MAÇIN İLK KARTI GÖZTEPE'YE



Göztepe'de Arda Okan Kurtulan karşılaşmanın 16. dakikasında orta yuvarlak üzerinde Demir Ege Tıknaz'ın ayağına bastı ve sarı kart gördü.



GÖZTEPE FARKI İKİYE ÇIKARDI!



Göztepe'de 19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janderson, üst üste çalımlarala çarprazdan ceza sahasına girip son çizgiye indi. Kale sahasına doğru ortalanan topa Arda Okan Kurtulan sol topuğuyla dokundu, arka direğe doğru giden topu Rhadlney boş ağlara gönderdi.







BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ



Beşiktaş'ta 36. dakikada sol kanattan atağa katılan Jurasek, son çizgiye inmeden kale sahasına doğru ortaladı. Abraham'dan önce Heliton ayağını uzatıp topu kornere gönderdi. Pozisyonun ardından Beşiktaşlı oyuncular hakem Mehmet Türkmen'e Abraham'a faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu. Yapılan VAR kontrolünün ardından Heliton'un Abraham'a bir müdahalede bulunmadığı belirlendi.







GÖZTEPE NET POZİSYONU KAÇIRDI



Göztepe'nin 42. dakikada sol kanattan gelişen atağında, Janderson, ceza sahasına girdikten sonra Gökhan'dan sıyrılıp son çizgiye indi. Penaltı noktasının önünü doğru yerden gönderdiği topa Juan sağ ayağının üstüyle vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



İlk yarı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI



Beşiktaş'ta 48. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ileri çıkan Gökhan Sazdağı, sağ ayağının üstüyle sol köşeye sert vurdu. Kaleci Lis'i aşan top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



LIS, ABRAHAM'A GEÇİT VERMEDİ



Beşiktaş'ta 70. dakikada sağ kanattan Jota Silva ile gelişen atakta Jota, ceza sahasına girmeden penaltı noktasına yerden ortaladı. Topu kontrol eden Abraham, sağ ayağının üstüyle yakın köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, topu kontrol etti.



GÖZTEPE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Göztepe'de 73. dakikada gelişen atakta Olaitan, ikiye iki pozisyonda yayın solundan ceza sahasına girip sağ ayağının içiyle uzak köşeye yerden vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.



SABRA MÜKEMMEL BİR GOLLE FARKI 3'E ÇIKARDI



85. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe'nin atağında Efkan, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert, topu sağ çarpraza doğru çeldi. O bölgeye hareketlenen Sabra, bu kez röveşatayı vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.



GÖZTEPE'DEN MAÇ ÖNCESİ PANKART



Göztepe takımı oyuncuları "Vatan size minnettar. 19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.



2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.



4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.



19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.



36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.



Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp sahaya döndü.



70. dakikada Jota'nın sağ kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çeldi.



82. dakikada Efkan Bekiroğlu, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası önündeki Miroshi'ye verdi. Miroshi'nin ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.



85. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan ortasında Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisine çeldi. Sabra, altı pas içerisinde röveşatayla ağlara gönderdi. 3-0.



Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı.





Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken



Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan (Dk.84 Taha Altıkardeş), Dennis, Rhaldney (Dk.77 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Olaitan (Dk.84 Ahmet Ildız), Juan (Dk.66 Miroshi), Janderson (Dk.84 Sabra)



Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek (Dk.71 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk.71 Kartal Kayra Yılmaz), Demir Ege Tıknaz, Cerny (Dk.60 Cengiz Ünder), Rafa Silva (Dk.60 Jota), Toure, Abraham



Goller: Dk.4 Juan, Dk.19 Rhaldney, Dk.85 Sabra (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk.16 Arda Okan Kurtulan, Dk.35 Olaitan (Göztepe), Dk.80 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)



