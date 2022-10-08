Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.



Mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.



Beşiktaş'ta ayrıca golü atan Tayyip Talha'nın bir golü de VAR izlemesi sonrası iptal edilirken, ardından verilen penaltıyı Wout Weghorst değerlendiremedi. Hollandalı futbolcunun vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı.



Öte yandan Giresunspor'un Oğulcan Çağlayan ile 90. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 18'e yükseltti. Giresunspor, 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak.



BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK



Beşiktaş'ta karşılaşmanın henüz 12. dakikasında bir sakatlık yaşandı. Bu dakikada kendini yere bırakan Romain Saiss, tedaviye rağmen oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılarda Saiss yerine 13. dakikada Emrecan Uzunhan oyuna dahil oldu.



GİRESUN'DA İLGİNÇ ANLAR



Beşiktaş'ın, Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı.



Siyah-beyazlılar, 14. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi.



Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti. Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra, karambolde faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal ederek Beşiktaş lehine penaltı verdi.



Beşiktaş'ta penaltıdan topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.



BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ



Beşiktaş'ta daha önce attığı gol VAR izlemesi sonrası iptal edilen Tayyip Talha Sanuç, 34. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Genç futbolcu, kullanılan kornerde ceza sahasında seken topta röveşata ile yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 22 yaşındaki futbolcu, böylece Beşiktaş'taki ilk golünü attı.



Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



DÜŞÜK TEMPO!



Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça düşük tempoda başlarken, iki takım da net gol pozisyonu fırsatı bulamadı.



GHEZZEL VE N'KOUDOU OYUNDA



Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou, karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda iki isim yerişne Redmond ve Rosier kenara geldi.



ISMAEL'İN SON HAMLELERİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son oyuncu değişikliği haklarını Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan yana kullandı. İki futbolcu, 75. dakikada oyuna dahil olurken, Gedson Fernandes ve Dele Alli oyundan çıktı.



OĞULCAN ATTI, İPTAL OLDU



Giresunspor, 90. dakikada Oğulcan Çağlayan ile eşitliği yakaladı. Ancak VAR'da izlenen pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol iptal oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.



30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.



34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ