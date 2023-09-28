Beşiktaş, geçen seneyi arattı!

Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 yenilirken, sezona da kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, geçen seneyi arattı!
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28 Eylül 2023 10:13
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan farklı bir yenilgi alırken, sezona da kötü bir giriş yapmış oldu. Siyah- Beyazlılar, bu sezon Karagümrük, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Pendikspor ile berabere kaldı.

Kara Kartal, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a yenildi. Geçtiğimiz sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak daha çok puan toplamıştı. Beşiktaş, geçen sezon ilk 6 maçta 8 gol yerken bu sezon kalesinde 9 gol gördü. 




 
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