Beşiktaş, Adana Demirspor'dan farklı bir yenilgi alırken, sezona da kötü bir giriş yapmış oldu. Siyah- Beyazlılar, bu sezon Karagümrük, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Pendikspor ile berabere kaldı.
Kara Kartal, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a yenildi. Geçtiğimiz sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak daha çok puan toplamıştı. Beşiktaş, geçen sezon ilk 6 maçta 8 gol yerken bu sezon kalesinde 9 gol gördü.
Kara Kartal, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a yenildi. Geçtiğimiz sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak daha çok puan toplamıştı. Beşiktaş, geçen sezon ilk 6 maçta 8 gol yerken bu sezon kalesinde 9 gol gördü.