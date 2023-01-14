ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

KONYASPOR'DA 3 RÖTUŞ

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

KONYASPOR ADETA GOLLE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ

ÜST ÜSTE BEŞİKTAŞ AKINLARI

DIOUF MERTİ GEÇEMEDİ

BYTYQI FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

ŞENOL GÜNEŞ'TEN HAMLELER

KONYASPOR DİREĞİ GEÇEMEDİ!

CENK ATTI, BERABERLİK GELDİ!

TAYYİP TALHA'DAN KRİTİK HAMLE

BEŞİKTAŞ'TA PENALTI BEKLENTİSİ

BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.Karşılaşmada Konyaspor'un golünü henüz ilk dakikada Mert Günok (kendi kalesine) attı. Rosier'in pasında topu ayağının altından kaçıran Mert, çabasına rağmen gole engel olamadı. Beşiktaş'ın eşitlik golünü sağlayan isim ise 67. dakikada Cenk Tosun oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+5'te Josef de Souza attı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 32 puana yükseldi. Konyaspor, 27 puanda kaldı.Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda ilk kez kazandı.Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, hafta arasında ise çarşamba günü Ankaragücü ile karşılaşacak. Konyaspor, ligde gelecek hafta Ankaragücü ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, kupada perşembe günü Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Arabam.com Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda yer alan Georges-Kevin N'Koudou ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Salih Uçan ve takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine Romain Saiss, Valentin Rosier, Josef de Souza ve Jackson Muleka ilk 11'de sahaya çıktı.Beşiktaş; Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Gedson Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle maça başladı.Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal, kadroda yer almadı.Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Palut; Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi ve Amilton'un yerine Bytyqi, Paz ve Muhammet Demir'e ilk 11'de şans verdi.Konyaspor, karşılaşmaya Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf, Muhammet Demir 11'iyle başladı.Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, karşılaşma öncesi anıldı.Taraftarlar, "Ahmet Çalık" ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratlarının yanı sıra alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.Öte yandan, maçı yaklaşık 25 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.Konyaspor karşılaşmaya adeta 1-0 önde başladı. Rosier, kaleci Mert'e geri pas atarken, deneyimli kaleci bu topu ayağının altında kaçırdı. Mertin daha sonra çabasına rağmen top filelere gitti ve Konyaspor 1-0 öne geçti.Beşiktaş 12. dakikada gole yaklaştı! Savunma arkasında topla buluşan Gedson'un vuruşu üstten auta gitti. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.15. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı! Jackson Muleka'nın ortasında Nathan Redmond'un vuruşu direkten auta gitti.16. dakikada Beşiktaş yine etkili geldi! Ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un pasında Josef, yaydan kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.19. dakikada sol kanattan çizgiye inen Zymer Bytyqi, Rosier'den sıyrılıp arka direğe ortaladı. Mame Biram Diouf'un kafa vuruşunu Mert Günok kontrol etti.Konyaspor ilk yarının son anlarında yine gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Zymer Bytyqi'nin vuruşu yandan auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 56. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Siyah-beyazlılarda Tayfur Bingöl ve Kevin N'Koudou oyuna dahil oldu. Welinton ve Nathan Redmond kenara geldi.Konyaspor, 63. dakikada direği geçemedi. Yeşil-beyazlıların etkili isimlerinden Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruş üst direkten dışarıya gitti.Beşiktaş, 67. dakikada beraberliği yakaladı. Bu dakikada Gedson Fernandes soldan gelen topta, topuk pasıyla ceza sahasındaki Cenk'i buluşturdu. Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla skora denge getirdi.Konyaspor 72. dakikada etkili geldi. Sağ kanattan müthiş hareketler topu taşıyan Muric, ceza alanına çevirdi. Araya giren Tayyip Talha'nın kritik bir müdahalede bulundu ve top dışarıya gitti.Beşiktaş, karşılaşmanın 86. dakikasında penaltı bekledi. Soldan N'Koudou'nun ortasında top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlı oyuncular, ceza sahasında bir elle oynama bekledi ancak oyun devam etti.Beşiktaş, 90+5. dakikada Josef de Souza ile golü buldu ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0.13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.54. dakikada Welinton'un uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.56. dakikada Guilherme'nin ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top yandan auta gitti.63. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top, auta çıktı.67. dakikada Beşiktaş, eşitliği sağladı. Sol kanattan atak geliştiren N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.83. dakikada Guilherme'nin ortasına Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nu sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde topu geriye çıkardı. Topu önünde bulan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.MEDAŞ Konya BüyükşehirAbdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar UyarcanErhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 63 Muric), Paz (Dk. 76 Soner Dikmen), Hadziahmetovic, Bytyqi, Diouf (Dk. 90+2 Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 46 Endri Çekiçi)Mert Günok, Rosier, Welinton (Dk. 56 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Josef de Souza, Redmond (Dk. 56 Kevin N'Koudou), Fernandes, Saiss, Muleka, Cenk Tosun (Dk. 89 Dele Alli)Dk. 29 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor), Dk. 69 Masuaku (Beşiktaş)Dk. 1 Mert Günok (kendi kalesine) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 67 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Josef de Souza (Beşiktaş)