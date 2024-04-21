Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek finale çıktı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 60-59 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-12 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 35-32 üstün gitti.
Maçın 3. çeyreği 41-41 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, müsabakadan 60-59 galip ayrıldı.
İlk maçta da rakibine 87-84 sağlayan siyah-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-12 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 35-32 üstün gitti.
Maçın 3. çeyreği 41-41 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, müsabakadan 60-59 galip ayrıldı.
İlk maçta da rakibine 87-84 sağlayan siyah-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.
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