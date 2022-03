Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.



Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, 17. dakikada Michy Batshuayi ile öne geçerken, Atakaş Hatayspor, bu gole 41. dakikada Saba Lobjanidze'nin frikikten attığı golle karşılık verdi.



Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş'ın, ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Siyah-beyazlılar puanını ise 46'ya çıkardı. Konuk Hatayspor ise 47 puana yükseldi.



Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında milli aradan sonra Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.



BATSHUAYI VE LARIN 11'E DÖNDÜ!



Beşiktaş'ta ligde 2 maçtır yedek kalan Michy Batshuayi ve 4 maçtır formasından uzak kalan Cyle Larin ilk 11'e geri döndü. Siyah-beyazlılarda kaleyi ise Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle genç kaleci Emre Bilgin korudu.



BEŞİKTAŞ'TA PENALTI BEKLENTİSİ



Beşiktaş, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, maçın ilk dakikalarında rakip kaleyi üst üste yokladı. Siyah-beyazlılar 7. dakikada ise penaltı beklentisinde bulundu. Bu dakikada Larin ceza sahası içerisinde Burak Öksüz'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol ise oyunu devam ettirdi.



GOLLE GERİ DÖNÜŞ



Beşiktaş, 17. dakikada 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda, ligde son iki maçtır yedek kalan ve bu maçla 11'e dönen Batshuayi fileleri havalandırdı. Belçikalı golcü, ceza yayında buluştuğu topla yerden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.



KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI



Beşiktaş'ın golünden sonra İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırken, Hatayspor da daha fazla rakip kaleye gitmeye başladı.



BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI!



Beşiktaş, 27. dakikada hızlı gelişen atakta gole yaklaştı. Larin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Can, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak savunmada Sam Adekugbe'ye çarpan top kaleci Munir'de kaldı.



BATSHUAYI NET FIRSATTAN YARARLANAMADI



39. dakikada Beşiktaş, Michy Batshuayi ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Hatayspor kalecisi Munir ile karşı karşıya kalan Belçikalı futbolcu Munir'den sıyrılıp vuruşunu yapmak istedi ancak kaleci Batshuayi'nin vuruşunu çıkardı. Pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, Batshuayi'nin ofsayt pozisyonunda olduğunu belirtti.



HATAYSPOR, EŞİTLİĞİ YAKALADI



Hatayspor, 42. dakikada skora dengeyi getirdi. Kazanılan frikikte topun başına geçen Saba Lobjanizde, genç kaleci Emre'yi avladı ve takımına eşitlik golünü getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.



İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ AKINLARI



Beşiktaş, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, ikinci devrenin ilk dakikalarında Rosier ve Batshuayi ile hücumlardan eli boş döndü. Karşılaşmanın 51. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Rosier'in vuruşu üstten dışarıya gitti. 53. dakikada ise Güven'in pasıyla rakip kale önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşu üstten dışarıya gitti.



BATSHUAYI NET FIRSATTAN YARARLANAMADI



59. dakikada soldan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Josef de Souza arka direğe doğru doldurdu, o bölgede Michy Batshuayi uygun durumda topu üstten auta gönderdi.



ALEX TEIXEIRA HAMLESİ



İkinci yarının ortalarından itibaren karşılaşmada tempo düşerken, Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın 67. dakikasında Güven Yalçın yerine Alex Teixeira'yı sahaya sürdü.



N'KOUDOU FORMASINI KAVUŞTU



Beşiktaş'ta, uzun süredir sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou, karşılaşmanın 76. dakikasında Larin yerine oyuna dahil oldu ve yaklaşık 3.5 ay sonra formasına kavuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar değişiklik sırasında kenara gelen Cyle Larin'i ise ıslıkladı.



GHEZZAL CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞANSINI DENEDİ



Beşiktaş, karşılaşmanın son anlarına doğru baskısını arttırken, Ghezzal, 81. dakikada ceza sahası dışından etkili bir vuruş gerçekleştirdi. Cezayirli futbolcunun vuruşunu kaleci Munir güçlükle kornere çeldi.



MUNIR DAMGA VURDU



Karşılaşmaya Hatayspor'un kalecisi Munir damga vurdu. Tecrübeli eldiven maçı 11 kurtarışla tamamladı ve alınan 1 puanda büyük pay sahibi oldu.



Beşiktaş, kalan dakikalarda rakip kalede gol arasa da, ataklar sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.



16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.



41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Ghezzal ceza alanına sağdan girdiği anda sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



53. dakikada Güven'in sol kanatta yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



59. dakikada Ghezzal'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Josef'in kafa vuruşunda, kale önünde kendisine yönelen topu Batshuayi kötü bir kafa vuruşuyla auta gönderdi.



81. dakikada Rıdvan'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak



Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal (Dk. 46 Serdar Saatçı), Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 76 Atiba), Ghezzal, Güven Yalçın (Dk. 66 Alex), Larin (Dk. 76 N'Koudou), Batshuayi



Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 79 Saint Louis), Ribeiro (Dk. 90+6 Selimcan Temel), El Kaabi (Dk. 90+2 Bertuğ Özgür Yıldırım, Diouf



Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Al Kaabi, Dk. 62 Onur Ergün, Dk.90 Adekugbe, Dk. 90+6 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Can Bozdoğan (Beşiktaş)





