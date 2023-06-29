Beşiktaş Emlakjet'te Dusan Alimpijevic dönemi

Beşiktaş Emlakjet, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,
"Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic'e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ EUROCUP'TA
Öte yandan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın, gelecek sezon EuroCup'ta mücadele edeceği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,
"Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic'e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ EUROCUP'TA
Öte yandan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın, gelecek sezon EuroCup'ta mücadele edeceği açıklandı.
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