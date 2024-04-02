Beşiktaş Emlakjet final için sahada

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında 3 Nisan Çarşamba (yarın) Fransa ekibi Mincidelice JL ile deplasmanda karşılaşacak.
Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride, Fransız temsilcisi ilk maçı 86-74 kazanırken, siyah-beyazlı ekip ikinci karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı.
Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride, Fransız temsilcisi ilk maçı 86-74 kazanırken, siyah-beyazlı ekip ikinci karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı.
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